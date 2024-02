Terni: ‘Noi siamo la Belinda!’ è il nuovo libro di Patrizia Fortunati

«Cosa succede quando una ragazzina esce dagli schemi e non si veste come la moda vuole, non fa lo sport canonicamente definito per il genere femminile, non è alta, magrissima e non ha i capelli lunghi? In questo divertente romanzo la passione per il gioco del calcio è centrale ed è il fulcro della crescita di un gruppo di ragazzini ‘outsider’ impegnati per la loro squadra mista». Questo il tema dell’ultima opera della scrittrice ternana Patrizia Fortunati, ‘Noi siamo la Belinda!’, edito da Giunti ed in uscita mercoledì 21 febbraio. Per lei un nuovo lavoro dopo l’esordio nel 2013 con ‘Marmellata di prugne’ ed i tre romanzi successivi, tra i quali ‘Puzza di morto a Villa Vistamare’, finalista nel 2020 del premio romanzo Italiano Mursia Rtl 102.5.

