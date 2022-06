Non si può avvicinare alla ex moglie, ma vìola il divieto: arrestato a Terni

Aveva a suo carico il divieto di avvicinamento alla ex moglie ma nonostante ciò si è presentato a casa della donna. Immediato allarme e arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile del Nor di Terni per evitare il peggio: l’uomo, un 40enne (C.C.), è stato arrestato.

Il tentativo

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare per via dei continui maltrattamenti, lesioni e minacce di morte nei confronti della ex moglie è stato bloccato mentre stava salendo le scale: è scattato l’arrestato per violazione dell’allontanamento della casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il 40enne si trova in carcere in attesa di ulteriori disposizioni.