Festa grande, giovedì 10 dicembre, per Angela Mendichi che, originaria di Gualdo Tadino e ternana di adozione, ha festeggiato 101 anni. Circondata dall’affetto dei familiari, Angela – vedova si Regio Nuvoloni e la cui storia avevamo raccontato in occasione del 100° compleanno – non si è fatta mancare un bel pezzo di torta, dopo le foto di rito per l’importante traguardo anagrafico raggiunto.

Condividi questo articolo su