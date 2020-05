Terni, nonna Domenica festeggia 100 anni

Una festa con tanto di mascherine e distanze di sicurezza, ma pur sempre – e di che tinta – una festa: quella per i 100 anni di Domenica Zannoli che, nella sua casa nella zona del parco della fonte di San Gemini, venerdì mattina ha celebrato il secolo di vita. Con lei familiari e amici in un affettuoso abbraccio (virtuale) e l’immancabile torta. Da sempre legata alle sue terre, nonna Domenica ha due figlie, tre nipoti e tre pronipoti. Al traguardo dei 100 anni è arrivata in grande spolvero, memore delle sue origini: è nata infatti a Portaria (Acquasparta) quando ancora il borgo delle Terre Arnolfe si trovava nel comune di Cesi. E di tempo ne è passato…

Condividi questo articolo su