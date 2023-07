«Terni nord strozzata da traffico e polveri». Spi Cgil e associazioni ‘sollecitano’ il Comune

Dopo il sit-in, piuttosto partecipato, dello scorso 12 aprile, torna a farsi sentire lo Spi Cgil ‘Colleluna-Valserra’ in merito ai problemi di viabilità a borgo Rivo. Il sindacato dei pensionati parla di «completa assenza di soluzioni ai problemi della mobilità e del traffico». Una protesta condivisa anche dal centro sociale ‘Il Rivo’, dall’Asd ‘Il Salice’, dal centro sociale ‘Gabelletta’ e dall’associazione dei commercianti di via del Rivo, Campitello e Gabelletta.

«Soffocati dall’inquinamento»

«Ad oggi – denunciano – la circolazione veicolare appare solo momentaneamente migliorata per effetto della fine dell’anno scolastico. Ma nel mese di settembre si riproporrà caoticamente e convulsamente ciò che ha caratterizzato il traffico dai primi mesi dell’anno. In nessun’altra zona di Terni si è verificato, dall’inizio dell’anno ad oggi, un numero così elevato di sforamenti del limite di concentrazione delle polveri sottili. Nei primi due mesi del 2023 i valori delle polveri sottili nella zona sono stati superiori a quelli consentiti dalla legge per 24 giorni. La vivibilità del quartiere e con essa il regolare funzionamento delle attività sociali, delle imprese e degli esercizi commerciali, ne risentono».

Proposte e richieste

«La risposta ai problemi della mobilità di questo territorio – affermano Spi Cgil e associazioni – dovrebbe andare prioritariamente nella direzione del potenziamento della mobilità collettiva del trasporto pubblico e della mobilità alternativa». Arrivano così alcune proposte in serie: «La necessità, per la zona nord del territorio comunale, di un miglioramento dei collegamenti delle autolinee del trasporto pubblico che, nel corso degli ultimi anni, hanno subito una riduzione sensibile; l’utilizzo del tratto urbano della Ferrovia Centrale Umbra come metropolitana di superficie. Il progetto è contenuto nel Pnrr dell’Umbria ma non si ha alcuna notizia sul suo stato di avanzamento; la realizzazione di un collegamento ciclabile con il centro città, più volte annunciato ma mai realizzato; la tempestiva riapertura del ponte su strada di Casanova; la revisione dell’assetto della circolazione veicolare alla rotonda di piazzale dei Marinai, la cui attuale conformazione risulta assolutamente non funzionale; il rifacimento del manto stradale nelle vie dove si presenta maggiormente dissestato e ammalorato, a cominciare da quelle principali come via del Centenario; un migliore controllo e qualità del decoro urbano nel tratto borgo Rivo-Gabelletta dove molto spesso regnano incuria e sporcizia; verifica dei sottopassi ferroviari in via del Germano e via della Pernice, troppo spesso soggetti ad allagamenti duranti i sempre frequenti casi di pioggia intensa».

«Aprire il confronto con il Comune»

«Queste sono le nostre idee e proposte – spiega Sergio Lulli, segretario dello Spi Cgil ‘Colleluna-Valserra’ – e sono frutto di un’elaborazione collettiva che parte dal sindacato e si estende a tutta una serie di soggetti con i quali abbiamo creato una bella rete. Ora – aggiunge – il passo successivo è portare queste istanze al confronto con la nuova amministrazione comunale, perché la situazione è davvero insostenibile per i residenti, in particolare per la popolazione anziana».