Terni: Norma e Gianni festeggiano le ‘nozze di titanio’ (70 anni)

Martedì 29 agosto ad Assisi, nella stessa basilica di San Francesco di 70 anni fa, i ternani Norma Tarquini e Gianni Ribeca celebreranno le ‘nozze di titanio’ rinnovando la loro promessa d’amore. Gianni, ex dirigente del servizio qualità della Terninoss, le avrebbe preferite ‘di acciaio inossidabile’ ma anche il titanio gli è familiare: ha curato lui la prima laminazione a Terni di questo nuovo materiale. Norma è nata ad Arrone 93 anni or sono e Gianni, che di anni ne ha 95, è originario di Newarck (New Jersey) e la sua vita è stata vissuta fra l’Italia e gli Stati Uniti. Dopo le ‘nozze di titanio’ il prossimo traguardo sarà quello di arrivare insieme ai 100 anni di età, magari in piena efficienza, soprattutto intellettuale e di memorie condivise.

