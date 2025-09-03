Terni torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto: nel weekend del 6 e 7 settembre la città ospiterà contemporaneamente la ‘Notte bianca dello sport’ e ‘Terni comics’, due appuntamenti che per la prima volta cammineranno insieme, dando vita a un unico festival diffuso che abbraccerà centro storico e area dello stadio. Una sinergia inedita, presentata ufficialmente mercoledì mattina in conferenza stampa, che mette in rete decine di realtà del territorio e promette di unire cultura pop, fumetti, animazione e passione sportiva.

«Abbiamo deciso di mettere insieme le energie, mantenendo due poli distinti – ha spiegato l’assessore al commercio Stefania Renzi – il cuore della città e la zona dello stadio, ma con l’idea che le manifestazioni possano rafforzarsi a vicenda. Per favorire anche il commercio locale, è prevista un’apertura straordinaria dei negozi dalle 21 alle 23, trasformando la serata del 6 settembre in un’occasione di festa e shopping». L’assessore allo sport Marco Schenardi ha, inoltre, sottolineato: «Abbiamo lavorato a lungo con le associazioni per individuare la data migliore. La coincidenza con ‘Terni comics’ non è un ostacolo ma un’opportunità: due mondi diversi che si incontrano e creano qualcosa di nuovo per la città».

La festa inizierà venerdì 5 settembre, con un’anteprima pensata per introdurre l’atmosfera vivace che caratterizzerà l’intero weekend. Il centro storico accoglierà fumettisti all’opera dal vivo in alcune attività commerciali; ci saranno spettacoli itineranti con la banda di Cesi e i tamburini; infine, una sessione speciale del celebre quiz ‘Dr. Why’ in piazza della Repubblica. Sabato 6 sarà poi l’ora della ‘Notte bianca dello sport’, con la partecipazione di 91 società e 37 discipline rappresentate. Il programma sportivo sarà vastissimo: arrampicata, tennis, basket, volley, rafting su gommone, gare di canottaggio, atletica con una pista da 60 metri in largo Micheli, tennis tavolo, bocce e persino il ‘Mondiale del golf’. Non mancheranno attività pensate per i bambini, così come tornei di Subbuteo e altri momenti inclusivi. Uno spazio speciale sarà dedicato al ricordo di Ilaria Sula, giovane ternana scomparsa prematuramente, con un’iniziativa a lei dedicata nel corso della serata. Parallelamente, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7, al PalaTerni andrà in scena la terza edizione del ‘Terni comics’.

