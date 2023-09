Terni, ‘Notte bianca sport’: sale il numero delle adesioni. Il posizionamento

di S.F.

Ufficialmente sul foglio consegnato con i vari spazi assegnati sono 70. In realtà da quanto appreso il numero reale è salito a 74 con gli arrivi in extremis del Campitello e ‘Gli Orlandi Furiosi’ per lo scacchi. In ogni caso sono molte i soggetti che hanno risposto: nuovo confronto venerdì pomeriggio a palazzo Spada sulla ‘Notte bianca dello sport’, la seconda edizione dell’iniziativa che coinvolge il centro cittadino. Definito il posizionamento delle associazioni protagoniste, mentre a stretto giro sarà consegnato il piano sicurezza da chi se ne è occupato, vale a dire Roberto Cappanera. «Non un risultato politico, ma vostro. Siete in 71», il breve messaggio dell’assessore Marco Schenardi. Con lui il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, la dirigente Emanuela De Vincenzi – per lei si parla di un possibile passaggio a breve al welfare nell’ambito della riorganizzazione della macchina comunale, vedremo se sarà così – e il funzionario con posizione organizzativa Fausto Ottaviani. A differenza del 2022 niente utilizzo di largo Frankl.

ALLA CHIUSURA DEI TERMINI SI ERANO FATTI AVANTI IN 68