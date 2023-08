Terni, nuova rotatoria Oberdan-Battisti: area da cedere frazionata, demolizione in vista

di S.F.

Il piano attuativo di iniziativa privata è stato approvato in consiglio comunale lo scorso 27 marzo e a distanza di mesi nulla si è mosso. Ora c’è una novità che fa avvicinare la partenza dell’operazione tra via Oberdan, via Tito Oro Nobili e via Battisti: le ditte private coinvolte – Pierino Euro srl, Bonus Immobiliare srl – hanno inviato i documenti per il frazionamento dell’area da cedere gratuitamente al Comune per un totale di 50 metri quadrati, step necessario per l’avvio dei lavori.

Demolizione e rotatoria

Come noto il piano privato si svilupperà in tre step: demolizione del fabbricato esistente con realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale/commerciale e monetizzazione delle dotazioni territoriali; la creazione di una rotatoria tra le tre vie con sistemazione dell’attuale parcheggio pubblico di superficie e, in chiusura, la cessione gratuita al Comune delle aree di propretà private utili alla realizzazione – uso pubblico – delle zone circostanti il nuovo edificio. C’è dunque l’adeguamento dello schema di convenzione con la novità legata alla particella, poi seguirà il rilascio del permesso di costruire e la demolizione del fabbricato esistente. A gestire l’iter è il responsabile unico del procedimento, l’architetto Antonino Cuzzucoli.