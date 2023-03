Terni: si chiude l’iter per altre due rotonde

di S.F.

Doppia approvazione senza troppi patemi ed in I commissione le partite sono chiuse. Rotonde a Terni, non si finisce mai tra varianti urbanistiche e piani vari: c’è il semaforo verde per quella definitiva tra via del Centenario/Furbini e quella tra via Oberdan/Battisti. Lunedì pomeriggio, in uno degli ultimi consigli per la trattazione di temi ‘ordinari’, è atteso l’ok finale.

NIENTE VAS PER LA ROTONDA DI VIA DEL CENTENARIO: I DETTAGLI

APRILE 2022, PRONTA LA ROTATORIA PROVVISORIA

Via del Centenario

Di entrambi gli atti si è discusso giovedì mattina a palazzo Spada. Focus in particolar modo sulla variante al piano attuativo in variante parziale al Prg tra la località di Collerolletta e via del Centenario: prevede in estrema sintesi la realizzazione definitiva della rotatoria all’incrocio con Furbini e lo spostamento di un lotto – in mano alla Edilizia 94 srl della famiglia Tombesi, diverse abitazioni sono già state costruite – edificatorio. Non sono arrivate osservazioni in seguito all’adozione del 12 dicembre 2022 e dunque si chiude l’iter con l’approvazione: «Completeremo in brevissimo tempo la rotonda», le parole dell’assessore all’urbanistica Federico Cini.

LA NUOVA ROTONDA: DUBBI SU PALAZZINA E PARCHEGGI

GIUGNO 2022, SCATTA LA PROCEDURA

Oberdan/Battisti

In questo caso si tratta di un piano attuativo di iniziativa privata – in variante al Prg – per il riassetto complessivo dell’area tra via Battisti e via Oberdan. Prevede la demolizione e la ricostruzione con ampliamento del fabbricato esistente e lo sviluppo della rotatoria: l’adozione è del 23 gennaio scorso e non sono arrivate osservazioni sul tema. Da qui la possibilità di procedere all’approvazione. Valentina Pococacio (M5S) e Paolo Angeletti (Terni Immagina) hanno chiesto delucidazioni sulla deroga per le distanze dai confini degli edifici: «Qual è la distanza in assenza di deroga?». Ci ha pensato il Rup Antonino Cuzzucoli a rispondere: «Prevista una localizzazione consentita nel centro abitato. Di norma sono cinque metri». Via libera della commissione