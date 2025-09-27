Un ‘Aperisolidale’ per presentare le attività e coinvolgere sempre più sostenitori nei progetti sociali, finalizzati all’autonomia, condotti sul territorio ternano e non solo. L’associazione ‘Nuova Terra’, presieduta da Fabiana Domenichetti, dà appuntamento a tutti per giovedì 2 ottobre, dalle ore 19 pressi il Caffè Rendez Vous di piazza San Francesco, a Terni. Un evento promosso dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Terni e aperto a tutti, il cui costo di partecipazione – prenotazioni entro il 29 settembre a questo link, per ragioni organizzative – è di 20 euro. (info 328.6473166 e 349.7239680).

Ma cosa fa ‘Nuova Terra’? Si tratta – spiegano dall’associazione – di «una comunità di famiglie, ragazzi e volontari impegnata nel sostenere giovani con disabilità cognitiva di varie tipologie. L’associazione è nata formalmente nel dicembre 2024 ma il nostro impegno è attivo dal 2022. Il nostro obiettivo è fornire supporto concreto alle famiglie sul delicato tema del ‘dopo di noi’ (legge 112/2016), senza dimenticare il ‘durante noi’: la qualità della vita quotidiana, l’inclusione sociale e lavorativa».

Al centro c’è il progetto ‘FormidAbili’, il primo attivato da Nuova Terra, giunto alla sua seconda edizione. Si sviluppa, in particolare, attraverso «incontri settimanali tra volontari e ragazzi, più incontri mensili per tutta la comunità con momenti di formazione, condivisione e rete di supporto». Fra gli obiettivi, «sviluppare autonomia e indipendenza nei ragazzi con disabilità e, parallelamente, far crescere le competenze relazionali e umane dei volontari».

Grazie alla collaborazione con un’altra associazione, ‘I Bambini delle Fate’ di Castelfranco Veneto (Padova), Nuova Terra sta sviluppando una nuova modalità di raccolta fondi per sostenere i progetti di inclusione sociale. «Già venti sostenitori, professionisti e imprenditori straordinari, hanno aderito e sono visibili sul nostro sito e canali social. Chiunque può sostenere Nuova Terra e il progetto FormidAbili con un’adozione di vicinanza, ottenendo vantaggi etici, fiscali e di comunicazione sociale».

In rampa di lancio, altri due progetti: Atelier dei Talenti, per l’inserimento professionale, e Cohousing per un cohousing sociale fatto di soluzioni abitative innovative e sostenibili per il ‘dopo di noi’. Ma per riuscirci «serve una rete di sostegno territoriale»: quella che Nuova Terra vuole costruire insieme alla città.