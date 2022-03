Terni, nuove cariche nel gruppo Prociv ‘Civitas Interamna’

A seguito dell’assemblea del gruppo comunale volontari Protezione civile ‘Civitas Interamna’ di Terni sono state rinnovate le cariche. Il nuovo organismo risulta composto da Claudio Alberto Monzi (coordinatore tecnico), Mirko Presciuttini (vice coordinatore), Enzo Perugini (membro), Sara Iacuone (membro), Fiorella Chiappelli (segretaria). All’assemblea hanno preso parte le autorità regionali e locali di Protezione civile e il presidente della consulta regionale che hanno ringraziato i volontari del gruppo per l’impegno profuso durante tutte le fasi dell’emergenza Covid e per l’impegno a favore della popolazione in occasione delle sopraggiunte emergenze che hanno interessato il nostro territorio, assicurando, nel contempo, il proprio sostegno per un sempre più proficuo lavoro del volontariato.

