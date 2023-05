Terni, nuove elezioni per l’Ordine: gli avvocati ci riprovano

Si terranno il 24 e 25 maggio prossimi le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni. Dopo le dimissioni in blocco dello scorso febbraio – legate alla ‘bufera’ che aveva accompagnato il rinnovo delle cariche -, l’organismo forense è stato guidato da un commissario, lo storico ex presidente dell’Ordine Renato Chiaranti, che ha messo a disposizione la propria esperienza per ‘traghettare’ l’Ordine verso nuove elezioni. Di seguito l’elenco degli avvocati candidati in ordine alfabetico: Giorgio Biancifiori, Andrea Camilli, Mauro Capotosti, Andrea Colacci, Antonio De Angelis, Massimiliano Foddai, Francesca Gaviglio, Alessandro Gentiletti, Arnaldo Giocondi, Federica Grimani, Valentina Iacobellis, Simona Leonelli, Maria Mariani, Paola Placidi, Marco Proietti, Mara Provantini, Giovanna Scarcia, Francesco Sconocchia e Silvia Starnini.

Condividi questo articolo su