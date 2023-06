Terni, nuove strisce blu tra via Riccardi e corso Vecchio: c’è lo stop

di S.F.

I messaggi sono chiari. Divieto di sosta dalle 6 di domenica 4 giugno tra via Riccardi, via Castello e corso Vecchio, a ridosso di piazza Valnerina. Alquanto ‘Sospetto’ considerando che è una delle aree citate nella delibera di giunta del maggio 2022 per nuovi parcheggi blu. E da quanto appreso in effetti le cose sono legate: Terni Reti è pronta ad entrare in azione con la vernice per un bel po’ di stalli a pagamento. Quanti?

MAGGIO 2022, I 125 POSTI BLU DA AGGIUNGERE

I dati

Si parla – ci atteniamo al documento ufficiale dello scorso anno, poi magari il nuovo esecutivo ci metterà mano – di venti in via Riccardi, dieci in via Castello (lato piazza Buozzi) e venti in corso Vecchio. Da ricordare in ogni caso che il numero complessivo degli stalli blu in città non può superare quota 1.600, come stabilito nel lontano 2016. Di fatto si tratta di un riequilibrio dovuto alla soppressione di 125 posti (esempio, largo Cairoli) negli ultimi tempi. Storia spiegata a più riprese nell’estate 2022. Fuochi d’artificio in arrivo?

IL PROGRAMMA DI BANDECCHI: FOCUS ANCHE SULLE STRISCE BLU

Bandecchi e le strisce blu

Nel programma amministrativo pubblicato mesi fa dal neo sindaco c’è spazio anche a questa tematica: «Parcheggi gratuiti nella proporzione prevista dalla legge: con Stefano Bandecchi stop all’incubo delle strisce blu e personale di Terni Reti impiegato come strumento di prevenzione alle violazioni del Codice della strada e non come ‘nemico dei cittadini’ impiegato per fare cassa ed ulteriore imposizione fiscale». Con ogni probabilità ci sarà da scrivere e non poco anche su questo fronte. «Non siamo stati informati», le parole del vicesindaco Riccardo Corridore sul tema sabato mattina. Possibile che si fermi tutto? Vedremo. Eventualmente ipotizziamo che si procederebbe con una nuova delibera di giunta.

L’aggiornamento

Poco dopo le 14 arriva il post del vicesindaco Corridore sul tema: «Dovendosi procedere, in conformità al programma di AP e di Stefano Bandecchi, ad una razionalizzazione delle strisce blu e della Ztl, ogni iniziativa in tal senso è stata sospesa. Ringrazio per la tempestività l’amministratore Stellati di Terni Reti». Chiamata a Stefano Stellati e partita chiusa.