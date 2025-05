Nuovo romanzo per lo scrittore ternano Franco Casadidio. In arrivo la presentazione ufficiale di un’opera che parla di «viaggio profondo e toccante nelle trincee della Prima Guerra Mondiale»: si intitolare ‘Nemmeno la guerra’ ed è edito da Drakon edizioni.

«Attraverso gli occhi e le emozioni – viene sottolineato – di Francesco e Felice, due giovani costretti a combattere una guerra “che nessuno voleva”, il romanzo ci trasmette i fotogrammi raggelanti della Prima Guerra Mondiale. Per ogni vicenda, dall’attentato di Sarajevo alla Strafexpedition, vengono forniti i dettagli storici, sociali e ambientali, che segnarono quel conflitto immane e devastante. Ma oltre l’orrore del fronte, ‘Nemmeno la guerra’ è anche la storia di un amore potente e inaspettato che va oltre le convenzioni e i pregiudizi, quello che rende l’anima leggera e riempie il cuore di gioia. Quell’Amore che trascende ogni misura, e che nemmeno la guerra può fermare».

Casadidio crede che, oggi più che mai, «sia essenziale confrontarsi su temi come il rispetto delle diversità di genere, l’importanza dell’inclusione e l’assurdità di ogni conflitto. Questo romanzo ambisce a essere un’occasione per riflettere insieme su queste tematiche universali». Presentazione programmata per sabato 24 maggio alle 17 presso la sala conferenza dell’Ipercoop di Terni.