Ancora un incidente stradale all’incrocio tra via Vodice e via Montegrappa, nel quartiere di Città Giardino a Terni, purtroppo già noto di recente per il tragico impatto costato la vita nel 2024 a Luca Barbarese.

Lo scontro, avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì, ha coinvolto una Mercedes che procedeva lungo via Montegrappa e una Fiat Panda proveniente da via Vodice: il conducente del primo veicolo, un 25enne residente a Terni (F.F. le sue iniziali), è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al volante della Panda c’era invece una donna di 46 anni (G.P.) residente anche lei a Terni.

Sul posto, gli agenti della polizia Locale di Terni (personale di ufficio incidenti e nucleo radiomobile), gli addetti di Area Sicura per il ripristino della viabilità e gli operatori del 118. Proprio ieri, 7 ottobre, in I commissione consiliare è stato annunciato il via libera alla modifica della viabilità lungo via Vodice (inversione del senso di marcia) per la pericolosità dell’intersezione.

