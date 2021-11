Terni, nuovo singolo per Barbara Rossi: ‘Stupida Monotonia’

Nuovo singolo in arrivo per la cantante ternana Barbara Rossi che, lo scorso gennaio, ha debuttato con il singolo ‘Sconcerto’. Dal 26 novembre uscirà su tutte le piattaforme digitali ‘Stupida Monotonia’, brano scritto dalla giovane stessa e Marco Abete con produzione a firma Joseba Publishing di Gianni Testa.

Il significato

«Il brano è stato scritto durante il periodo della pandemia e parla di una coppia di ragazzi innamorati, di come è iniziata la loro storia d’amore e di come l’hanno vissuta durante la pandemia; un periodo difficile per tutti lontano da tutti gli affetti, orari da rispettare e tante privazioni che rendono la vita dei giovani triste e monotona. La paura di perdere quell’amore che avevano sognato per tanto tempo entrambi, la routine in casa per la quarantena, con la voglia e la speranza di ricominciare a vivere nella normalità».