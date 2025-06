di S.F.

Camposcuola ‘Casagrande’ di Terni, c’è un doppio aggiornamento. In consiglio comunale è arrivato il via libera per la variazione di bilancio da quasi mezzo milione – ci mette il denaro la fondazione Carit, ne abbiamo scritto nei giorni scorsi – di euro per l’ampliamento da 6 a 8 corsie. Al contempo il dirigente Federico Nannurelli ha firmato un documento utile per ottenere l’omologazione dell’impianto in classe B (fascia 1) da parte della Fidal.

L’ATTO PER L’AMPLIAMENTO DELLE CORSIE

Si tratta dell’aggiudicazione per la fornitura di attrezzature e arredi tecnici necessari per l’omologazione. Bene, chi se ne occuperà? La stessa ditta pugliese aggiudicataria della nuova pista, vale a dire la Tennis Tecnica srl di Bari. L’importo è da 155 mila euro, Iva al 22% compresa.

L’AFFIDAMENTO PER LA PISTA ALLA TENNIS TECNICA

«L’offerta dell’Impresa – si legge nel documento – è da ritenersi congrua e vantaggiosa per l’amministrazione comunale anche in considerazione che alcune delle attrezzature da fornire sono indispensabili e propedeutiche alla corretta realizzazione del manto della pista di atletica». I soldi li mette sempre la fondazione Carit. Vedremo se a questo punto ci saranno aggiornamenti sul cronoprogramma.