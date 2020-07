Terni, orari bus con il QR Code: «Discrimina»

Anziani alle prese con il ‘digital divide’ che le nuove possibilità offerte dalla tecnologia possono portare con sé. Accade a Terni dove una lettrice segnala l’utilizzo del QR Code – il codice che può essere letto tramite smartphone e tablet – come unica possibilità per accedere all’orario degli autobus. «Anche l’altro giorno – afferma la donna – alla fermata del bus di fronte all’ospedale, un 80enne non sapeva che pesci prendere, non avendo uno smartphone e non essendoci altri modi per consultare l’orario dei bus, se non tramite il codice elettronico. La questione riguarda anche me, perché uno sarà pur libero di non avere uno smartphone, e tutti coloro a cui non viene data la possibilità di accedere ad un orario semplice e leggibile, come quelli che fino ad un po’ di tempo fa si trovavano in giro per la città. Non ritengo giusto che una parte della polazione, spesso composta da persone anziane, venga ignorata del tutto».

