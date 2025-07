di S.F.

L’ordinanza è curiosa ed a firmarla è il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Di mezzo ci sono i conduttori di cani e l’urina. Con multe fino a 600 euro in caso di inadempienza.

L’ORDINANZA VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2025

«Nel periodo estivo si registra un significativo aumento delle temperature atmosferiche, con effetti che incidono sulla salubrità degli spazi urbani e sull’igiene pubblica, anche in relazione alla maggiore evaporazione di liquidi organici sulle superfici pavimentate» e «sono pervenute segnalazioni da parte della cittadinanza circa il degrado urbano e i cattivi odori causati da tali deiezioni liquide». Con superfici pubbliche da tutelare.

«Rilevato – si legge nel dispositivo – che in numerose aree pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale si osserva la diffusa presenza di urina di animali d’affezione, in particolare cani». Quindi? Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre «tutti i conduttori di cani che transitano o sostano con l’animale in aree pubbliche o di uso pubblico pavimentate nel territorio comunale sono obbligati a portare con sé una bottiglia di acqua (o contenitore equivalente)».

L’inadempienza costerà una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro. Firma Bandecchi dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento, il dirigente Federico Nannurelli. I controlli sono in carico agli agenti della polizia Locale.