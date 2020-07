Terni, autovelox luglio La programmazione

Il viceprefetto vicario, Andrea Gambassi, ha firmato nei giorni scorsi il documento per la programmazione dei servizi di controllo della velocità lungo le principali strade extraurbane principali del territorio. In azione la polizia Stradale di Terni e la polizia Locale di Acquasparta.

Raccordo Terni-Orte

Per la ss675 in direzione Terni-Orte controlli attivi domenica 12 luglio dalle 13 alle 19 e venerdì 24 dalle 7 alle 13; viceversa per chi proviene dal territorio laziale ed è diretto in Umbria check previsti venerdì 17 dalle 14 alle 20 e martedì 28 dalle 12 alle 18.

E45

In questo caso autovelox in azione tutti i sabati del mese. Oltre alla giornata odierna dunque controlli dalle 8.30 alle 13 del 18 e 25 luglio in direzione Terni, al km 13+250.