Terni, palasport viale Trieste intitolato a Leo Seconi

Porteranno il nome di alcuni personaggi dello sport ternano gli impianti sportivi di viale Trieste a Terni, di proprietà della Provincia. Lo ha stabilito il consiglio provinciale che mercoledì ha votato all’unanimità un atto con il quale si procederà all’intitolazione delle strutture dedicate allo sport nell’area del complesso ‘Renato Perona’. Secondo quanto stabilito dal consiglio, la cupola che ospita il palazzetto dello sport per la pratica del basket sarà dedicata a Leo Seconi, mentre il campo polivalente porterà il nome di Andrea Sciannameo. Il campo di calcio Sabotino, preso in gestione dalla Ternana che lo ha recentemente ristrutturato, sarà invece intitolato Unicusano Training Center. Il pattinodromo resta invece dedicato a Daniele Pioli così come a Perona resta dedicata l’area sportiva complessiva.

