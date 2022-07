Sport a Terni, palaItt: restyling da 1,6 milioni C’è l’ok del ministero

Riqualificazione architettonica e funzionale con adeguamento degli impianti, efficientamento energetico, messa in sicurezza, riprogettazione degli spazi dedicati allo sport – campo gara, spogliatoi, servizi igienici, gradinate -, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento sulla vulnerabilità sismica. Nonché un nuovo sistema di accesso al palazzetto e la messa a disposizione di posti per gli spettatori con disabilità. Per un progetto totale da 1 milione 650 mila euro: il finanziamento riguarda il palaItt a Terni con novità riguardante il via libera del ministero al lavoro degli uffici tecnici della Provincia. Le opere rientrano nell’ambito del programma ‘Futura, la scuola per l’Italia di domani’ per l’ammodernamento della struttura.

Il lavoro

Sarà riprogettato – spiegano da palazzo Bazzani – l’attuale campo di gara «oggi riservato al volley ma utilizzato con continuità anche dalle scuole, con la contestuale realizzazione, sotto le tribune, di spogliatoi per atleti e atlete e giudici di gara, locale di pronto soccorso e altre strutture di servizio. Molto importante sarà infine anche la riqualificazione degli esterni, con la sostituzione di tutti gli infissi e delle vetrate con materiali di moderna concezione e in grado di garantire il rispetto degli attuali standard di sicurezza».