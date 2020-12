Terni, palazzina Ater ‘allagata’: c’è rabbia fra i residenti

«Basta che piove un po’ più del solito, e siamo pieno di acqua. Negli appartamenti, nelle cantine, nei garage, nel vano ascensore. Ancora una volta sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e, nonostante le denunce, negli anni non è cambiato nulla. Ci dobbiamo tenere il degrado e magari pure ringraziare». Fra i residenti della palazzina Ater di via Cadore 12, nella zona di borgo Bovio a Terni, serpeggia la rabbia per la situazione che sono tornati a vivere con le piogge di questi giorni. Negli anni il problema delle infiltrazioni non è stato mai risolto e ora è tornato puntuale a farsi sentire. «Il fatto che siano abitazioni popolari non credo autorizzi nessuno a farci vivere in queste condizioni. Se vi pare dignitoso e normale…».

