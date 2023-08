Terni, parapiglia in consiglio: l’Arma informa la Procura

È finito all’attenzione della Procura della Repubblica di Terni, nella persona del pubblico ministero Marco Stramaglia, quanto accaduto lunedì mattina duranta la seduta del consiglio comunale. I carabinieri del comando provinciale di Terni hanno infatti informato la procura della Repubblica – a riportarlo è l’Ansa – in seguito a quanto riferito nel pomeriggio di lunedì all’Arma dai consiglieri comunali Marco Celestino Cecconi e Orlando Masselli (FdI). L’informativa si baserebbe sulla descrizione dei fatti fornita dai due consiglieri, sui video relativi all’accaduto, e rappresenterebbe la vicenda nel suo insieme, compreso l’intervento di ‘contenimento’ degli agenti della polizia Locale di Terni presenti alla seduta. Spetterà al magistrato decidere se e come procedere, rispetto alle persone di cui potrebbe essere acquisita la testimonianza – sostanzialmente tutti i presenti – e, successivamente, alle eventuali ipotesi di reato connesse alle querele di parte o ipotizzabili d’ufficio o all’eventuale archiviazione del procedimento. Lunedì pomeriggio, dopo la tumultuosa seduta dell’assemblea di palazzo Spada, i consiglieri di minoranza avevano raggiunto la prefettura di Terni per informare l’Ufficio territoriale del Governo dell’accaduto.

VIDEO – LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL SINDACO BANDECCHI

VIDEO – LE CONSIDERAZIONI DEL VICE SINDACO RICCARDO CORRIDORE SULL’ACCADUTO