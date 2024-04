Terni, parchi ‘La Mola’ ed ‘Ex Sice’: scatta l’avviso, 28 mila euro per un triennio

di S.F.

Lo schema e ciò che è accaduto ricalca la storia del parco ‘Loi’ di viale Trento. Fine del patto di collaborazione nel dicembre 2023, studio della situazione e avviso di manifestazione di interesse per la cura e la rigenerazione nel triennio 2024-2026: il procedimento riguarda i parchi ‘La Mola’ ed ‘Ex Sice’ e vale una partecipazione comunale da 28.441 euro.

L’avviso

Il precedente patto di collaborazione con il ‘comitato condomini La Mola’ fu siglato il 31 maggio del 2019 ed è proseguito fino al 23 dicembre scorso. Poi lo stop perché nel bilancio di previsione 2024-2026 non sono stati previsti fondi su questa direttiva. Ci ha pensato la direzione lavori pubblici-manutenzioni-patrimonio a verificare che le attività con la modalità già nota «sono più convenienti rispetto a quanto si realizzerebbe attraverso un appalto di servizi che prevede soltanto 3/4 tagli annuali e non anche attività di rigenerazione dei parchi». Quindi avviso – attivo per quindici giorni – per raccogliere manifestazioni di interesse per una nuova stipula. Potranno partecipare le associazioni di volontariato e comitati di cittadini.