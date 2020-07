Terni, parco ‘Raggi’ dimenticato e sporco

Un mix di inciviltà e di disinteresse. Da un lato i danni, la sporcizia e dall’altro l’incuria, la mancanza di manutenzioni. Quella delle aree verdi di Terni, che quando finiscono nel degrado sono terreno fertile per chi delinque, è un tema ‘caldo’. Oltre alle segnalazioni relative ai Lungonera e al parco Le Grazie, c’è anche quella – di un lettore di umbriaOn – legata alle condizioni del parco ‘David Raggi’ di via Irma Bandiera, degli spazi adiacenti i plessi scolastici e delle strade del quartiere Matteotti. Area popolare, talvolta dimenticata, ed ora nuovamente alle prese con problemi ‘antichi’.

Problemi in serie

Fra rifiuti – anche tutt’altro che banali, come gli pneumatici -, pericoli legati alle condizioni di staccionate e recinzioni – in qualche caso ‘bucate’ o proprio divelte, strade invase da piante prive di manutenzioni, arredi urbani presi di mira, la situazione è a dir poco precaria. Da qui la doppia richiesta: ai cittadini di amare di più le cose che hanno a disposizione, facendo argine contro chi agisce solo per distruggere e danneggiare, e alle istituzioni di mandare segnali concreti nella direzione del decoro. Perché uno spazio curato è più fruibile, amato e ‘difendibile’ dagli assalti di malintenzionati.