Terni, parco Valserra: la sorpresa è Cristicchi

Il parco della Valserra – nel territorio comunale di Terni – si appresta ad accogliere uno dei cantautori più versatili e influenti degli ultimi anni, Simone Cristicchi, capace di scuotere gli animi con la sua sensibilità verso tematiche come la disabilità, l’ambiente, le guerre. Nome che non ha bisogno di presentazioni, noto anche per le sua attività in ambito teatrale e letterario, l’artista romano sarà protagonista di una serata – quella di sabato 12 settembre – che prevede apericena (ore 19) e concerto (20.30), con accesso di pubblico limitato dalle normative anti Covid del periodo. Simone Cristicchi, vincitore del festival di Sanremo nel 2007 e pluripremiato, si esibirà nell’ambito del Valserra Summer Fest che ha caratterizzato l’estate del parco Valserra e proseguirà anche a settembre: ciliegina sulla torta di una stagione piena di soddisfazioni per gli organizzatori.

