Terni, parco via Mola di Bernardo: via i cestini. Si protesta

Può sembrare un problema di poco conto. Invece non è così per chi è abituato a frequentare l’area: la segnalazione arriva da una cittadina e riguarda il parco di via Mola di Bernardo. Mirino sui cestini.

Il problema e la protesta

In sostanza in una parte del parco sono stati rimossi i cestini dei rifiuti senza preavviso: «Questa area – il messaggio della cittadina – è solita essere usata dai padroni per portare a spasso i cani e adesso non sappiamo dove gettare i loro escrementi. C’è chi per protesta non sta raccogliendo gli escrementi o addirittura li lascia sui pali, dov’erano soliti esserci i cestini. Abbiamo mandato un email all’Asm, ma non ci hanno risposto e, per adesso, nemmeno lo sportello del cittadino».