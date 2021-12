Terni, parte ‘Buster’: servizio a chiamata di Busitalia

Si chiama Buster ed è il nuovo servizio sperimentale che Busitalia (Gruppo Fs Italiane) e Comune di Terni mettono a disposizione dei viaggiatori della città di San Valentino.

Cosa è

Buster è un servizio a chiamata che potenzia il trasporto di linea urbano Busitalia, pensato per muoversi all’interno della ‘Zona di salvaguardia ambientale’ di Terni non accessibile al traffico privato. La nuova opportunità di viaggio – al via lunedì 20 dicembre ed in vigore fino al 31 marzo 2022 – sarà attiva dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 8.30 alle 19.30 al costo di 1,30 euro (biglietto urbano di Terni, acquistabile anche in promozione con l’app SALGO a 50 centesimi fino al 15 gennaio 2022).

Come si fa

Per utilizzare Buster basta chiamare il numero 0744.492773 (dalle ore 7 alle 19.30) il giorno dell’utilizzo del servizio e comunicare all’operatore l’orario e il luogo di partenza insieme alla destinazione desiderata: l’operatore indicherà la migliore soluzione di viaggio prevista con i servizi urbani e, laddove non sia agevole raggiungere la destinazione prescelta con i servizi di linea, proporrà Buster – servizio flessibile a domanda – per condurre il passeggero a destinazione o presso la fermata più vicina alla destinazione. Il servizio verrà svolto con 4 minibus (3 in circolazione ed 1 di scorta) caratterizzati da una specifica livrea che li renderà ben identificabili ai viaggiatori.