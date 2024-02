Terni, partecipate Comune: gli indirizzi per le nomine fino al 2028. Con novità

di S.F.

Indirizzi generali per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di Terni in enti, aziende, società e istituzioni di competenza del sindaco, Bandecchi ci mette le mani. Come? Con una proposta preparata dal dirigente agli affari istituzionali – nonché responsabile del procedimento – Cataldo Renato Bernocco. Tecnicamente si tratta di una proposta per il consiglio comunale. Il confronto inizierà giovedì in III commissione.

IL PRECEDENTO ATTO: 2018-2023

LA PROPOSTA PER IL 2023-2028 (.PDF)

Cosa cambia? La decadenza

Rispetto al precedente ‘schema’ appare il 10° punto, vale a dire ‘l’informativa del sindaco’: «Comunica all’ufficio di presidenza del consiglio comunale, che ne dà tempestiva informazione ai consiglieri comunali, i nominativi e i curricula delle persone nominate o designate». C’è qualche modifica anche in altre parti del documento. Esempio? Nella proposta non appare più il fatto che «la cessazione della carica del sindaco per qualunque causa comporta l’automatica decadenza dei rappresentanti. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori». Durata? Non muta: «Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico al massimo per due mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione del sindaco, per un solo ulteriore mandato. Al termine, lo stesso soggetto non può rappresentare il Comune per due anni dal giorno della cessazione dei mandati precedenti». Tutto invariato per ciò che riguarda i requisiti professionali, le pari opportunità, il ricambio generazionale, il conflitto di interesse ed i doveri inerenti l’esercizio della carica. In ogni caso le nomine «devono essere effettuate tenendo conto delle norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’ordinamento». C’è il parere di regolarità contabile della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci oltre a quello del collega Bernocco.