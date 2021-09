Terni, Passeggiata: riecco anatre e oche

Nell’ultima circostanza furono portate via e la questione non passò inosservata, con tanto di polemiche a corredo. Martedì pomeriggio al parco pubblico ‘La Passeggiata’ di Terni c’è stato un curioso evento, programmato da tempo: gli uffici della direzione welfare e l’associazione genitori (Age) hanno ‘ripopolato’ l’area con anatre e oche cignoidi sotto gli occhi di alcuni bimbi appositamente invitati per l’iniziativa. «Cercheremo di attivare altre attività rivolte ai più piccoli», il commento dell’assessore Cristiano Ceccotti. «L’auspicio è che ci sia attenzione da parte di chi frequenta il parco e conduce animali». Il più soddisfatto della novità è il consigliere di Terni Civica Michele Rossi: «Tornano le anatre ed è stato potenziato il controllo e la vigilanza a tutela di questi poveri animali: nulla di quanto accaduto in passato dovrà ripetersi. La curiosità e la gioia dei bambini qui presenti riempe il cuore e sostiene la decisione di oggi. Aver deciso in passato di rimuoverle fu l’ammissione di una sconfitta».

