Lunghi minuti di apprensione nella tarda mattinata di sabato al parco della Passeggiata, a Terni. Le forze dell’ordine – polizia di Stato (squadra Volante) e polizia Locale di Terni – sono state infatti attivate a seguito della scomparsa di un bambino di 3 anni, sfuggito al controllo del nonno.

Grande l’apprensione per le sorti del piccolo, di cui si erano perse le tracce, fino a quando – il tutto è durato una mezz’ora – non è stato rintracciato da polizia di Stato e polizia Locale nell’area dei gonfiabili. In pratica, da quanto appreso, il bimbo – che stava per salire sul trenino e fare il classico giro del parco – era andato autonomamente presso i gonfiabili, si è tolto le scarpe e ha iniziato a giocare. Lì è stato trovato, felice e spensierato, e per tutti è stato un grande sospiro di sollievo.