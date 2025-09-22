La nota della Regione Umbria, pur scarna, lo aveva fatto intuire. Fra Regione Umbria e Comune di Terni – la ‘pax’ è stata sancita nell’incontro di lunedì mattina al Cmm di Terni fra la presidente Stefania Proietti e il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi – ora c’è una sostanziale unità di vedute in merito al futuro nuovo ospedale di Terni. E quello di Narni-Amelia, ovvero Cammartana, non sembra più costituire un ostacolo per il nuovo ‘Santa Maria’, purché i due percorsi – Narni-Amelia funzionale a Terni – viaggino in parallelo e speditamente. Tutto o quasi appianato, quindi, in vista del consiglio comunale di Terni del 13 ottobre, quando Stefania Proietti parlerà alla città dei temi sanitari e, ovviamente, del futuro nuovo ospedale.

Nel suo comunicato post-incontro, la Regione Umbria afferma che: «Si è svolta in mattinata nel centro multimediale una seconda riunione sulla costruzione del nuovo ospedale di Terni tra la presidente della Regione Stefania Proietti e il sindaco di Terni e presidente della Provincia Stefano Bandecchi. All’incontro erano presenti anche il direttore regionale salute Daniela Donetti, il direttore generale dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari e l’ingegner Paolo Gattini della struttura tecnica della Regione. Sia la presidente Proietti che il sindaco Bandecchi – è il focus del comunicato – hanno ribadito la necessità di costruire il nuovo ospedale a Terni, nuovo ospedale da realizzare esclusivamente con risorse pubbliche e sul quale i tecnici stanno già lavorando. Per quanto riguarda il luogo nel quale dovrà sorgere la nuova struttura, si stanno valutando varie ipotesi sulle quali saranno approfondite le analisi di fattibilità tecnica. Il sindaco Bandecchi caldeggia Colle Obito, a fianco dell’attuale nosocomio. Sia la presidente Proietti che il sindaco Bandecchi – conclude la nota della Regione Umbria – hanno infine stabilito di comune accordo che i percorsi di realizzazione dell’ospedale di Terni e dell’ospedale Narni-Amelia saranno intrapresi in contemporanea, quest’ultimo a integrazione dell’ospedale del capoluogo».

Nota a cui fa seguito quella del Comune di Terni, in cui Bandecchi afferma che «il nuovo ospedale di Terni torna nell’agenda della Regione in contemporanea con Narni-Amelia e la Regione stabilisce una volta per tutte che costruirà un nuovo ospedale a Terni e Narni-Amelia nascerà come secondario al principale. Il tutto sarà realizzato con progetti contemporanei. Non ho alcun problema ad ammettere – dichiara il sindaco e presidente della Provincia di Terni – che ora con la Regione, sul nuovo ospedale di Terni e sul suo rapporto con quello di Narni-Amelia, c’è sintonia. La presidente Proietti ha fatto proprio quanto dicevo come sindaco e questo lo considero un grandissimo passo in avanti. Le mie argomentazioni, che pure qualche stolto aveva criticato settimane fa senza aver capito niente, sono ora patrimonio comune e questo dà forza al progetto e alla sua attuazione. Ora la Regione in una nota ha messo nero su bianco che il nuovo ospedale è da realizzare esclusivamente con risorse pubbliche e su questo stanno lavorando i tecnici. Noi abbiamo sempre detto che non poteva che essere così per rispetto delle casse pubbliche e per dare certezza al finanziamento. Ora la Regione scrive anche che i percorsi di realizzazione dell’ospedale di Terni e di quello di Amelia e Narni saranno intrapresi in contemporanea, quest’ultimo a integrazione dell’ospedale del capoluogo. Anche in questo caso abbiamo sempre detto che la nuova struttura di Terni è trainante e che sarebbe stato un gravissimo errore sanitario, amministrativo e politico fare l’ospedale di Narni-Amelia senza l’alta specializzazione di Terni. Anche in questo caso – conclude Stefano Bandecchi – avevamo subìto le critiche di qualche ‘gallina starnazzante’ ma ora abbiamo la condivisione che conta, quella con la presidente Proietti. Infine il sito. La Regione al momento non ha le idee chiare. Io sono del parere che agire su Colle Obito per realizzare la nuova struttura sia più rapido ed economico. Resto comunque disponibile al confronto. Se mi dimostreranno il contrario cambierò idea senza problemi».