È Pierluigi Spinelli il nuovo segretario provinciale di Terni del Pd. Il via libera – con il 93% dei votanti – è arrivato giovedì pomeriggio in occasione dell’assemblea in via Mazzini.

L’assemblea è stata aperta da Damiano Bernardini, nella sua prima uscita come segretario regionale, che si è detto pronto a collaborare con il neo-eletto segretario provinciale per affrontare insieme le sfide strategiche per i territori e la comunità umbra.

«La presenza di Damiano Bernardini – le parole di Spinelli – è un segnale importante e sono sicuro che riusciremo a lavorare in maniera coordinata, serena ed efficace, riallacciando quel dialogo interrotto con il livello regionale che diviene oggi essenziale per lavorare ad una rinnovata e rafforzata identità regionale e ad un progetto politico condiviso e in grado di lanciare un costruttivo dialogo con le forze attive dela nostra provincia.

Sono perciò fiducioso in questa nuova fase e pronto ad una rinnovata collaborazione tra i vari livelli del Partito Democratico», le parole di Spinelli. Il segretario uscente Fabrizio Bellini, ha ringraziato l’assemblea e la segreteria che lo hanno supportato in questi anni.