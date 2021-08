Terni, per il mercatino nuovi segnali: poco visibili o ‘illogici’

C’è qualche perplessità, per usare un eufemismo, da parte di alcuni cittadini per le nuove segnaletiche apposte fra corso del Popolo e piazza Ridolfi, legate allo svolgimento in centro del mercatino del mercoledì. La principale lamentela riguarda la scarsa visibilità di alcuni cartelli di divieto di fermata il mercoledì dalle ore 4 alle 16 – per evitare situazioni come le undici rimozioni di veicoli effettuate dalla polizia Locale all’alba dell’11 agosto -, posizionati in corrispondenza dei parcheggi. Una soluzione che non convince e che avrebbe portato alcuni dei cittadini multati ad esternare un certo disappunto, relativo anche al mancato posizionamento – a differenza del mercoledì precedente, quello di ‘esordio’ per il mercatino in centro (sei rimozioni quel giorno) – di segnaletica mobile.

I divieti di sosta

L’altro aspetto, decisamente curioso, riguarda invece il posizionamento in corso del Popolo, prima e dopo gli spazi riservati ai mezzi della polizia Locale, di due cartelli di divieto di sosta. Divieti che – stando ai cartelli – sarebbero relativi agli adiacenti parcheggi ‘blu’ a pagamento e sempre validi, ad eccezione del mercoledì dalle ore 4 alle 14. Insomma, se l’intenzione era quella di consentire – ragionevolmente – le operazioni di carico e scarico ai commercianti il mercoledì mattina, il risultato è che ora – sempre a ‘rigor di segnaletica’ – lì non ci si può più parcheggiare. Forse, se di errore si tratta, una correzione è attesa e auspicabile.