Mercatino Terni, in 7 giorni raddoppiano le auto rimosse

Secondo mercoledì per il mercatino in centro, a Terni, e rispetto al primo, si contano già più auto rimosse – con l’attività della polizia Locale di Terni che è partita all’alba – perché lasciate in divieto di sosta negli spazi destinati ad accogliere gli stand. Fra l’altro il giorno precedente era stato effettuato anche un capillare volantinaggio per scongiurare situazioni simili. Se mercoedì 4 agosto le vetture rimosse erano state 6, una settimana dopo sono state ben 11. Segno che il ‘messaggio’ non è stato ancora del tutto recepito dai cittadini, costretti – nei casi dei veicoli portati via – a fare i conti con sanzioni e costi che avrebbero volentieri evitato. Ma tant’è e con il graduale ritorno dei cittadini dalle ferie estive, il timore è che la situazione, dal punto di vista dello sforzo di chi è deputato a vigilare e delle persone che potrebbero lasciare la propria auto in divieto di sosta, possa peggiorare.

