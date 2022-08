Terni: per ore sulle sdraio in attesa delle super offerte

Come si dice: chi primo arriva… Questo devono aver pensato, e non è il primo anno che accade, i giovanissimi – non solo ternani – che si sono messi in filà già da domenica – con tanto di sedie e sdraio – fuori dal Caracas Store, negozio di abbigliamento di via XI Febbraio a Terni, in attesa dell’agognata svendita che partirà lunedì mattina. A giudicare dal posizionamento, i ragazzi puntano a trascorrere la nottata lì in attesa che il negozio apra, per accaparrarsi ciò che desiderano a prezzi convenienti. Un segno dei tempi? Un’esagerazione? Possibile, ma l’occasione è stata utile anche per socializzare e trascorrere del tempo insieme, con la moda come pretesto. Curioso, decisamente.

