Terni, perde controllo auto e finisce contro recinzione di una casa

Incidente nel tardo pomeriggio di domenica in strada di San Rocco. Una donna di mezza età di origini straniere, al volante di una Yaris, ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro la recinzione di un’abitazione, abbattendo anche il contatore del gas. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni che, in attesa dell’intervento dei tecnici, hanno provveduto alla chiusura dell’impianto; con loro anche le forze dell’ordine per determinare la dinamica dell’accaduto. La conducente non avrebbe riportato conseguenze significative.

