Incidente stradale nella mattinata di sabato intorno alle ore 11.30 in via Fratelli Rossselli a Terni, nei pressi del Bar Aci. Un anziano al volante di una Fiat Panda ha perso il controllo della vettura finendo contro un’altra auto – una Bmw – ferma in sosta e senza nessuno a bordo. Nel sinistro non si registrano feriti – i coinvolti hanno sottoscritto il Cid – e sul posto sono intervenuti gli addetti di Area Sicura per la pulizia del piano stradale.

