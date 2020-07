Incidente nella mattinata di mercoledì nel passaggio che da viale Borzacchini conduce fino a piazzale Caduti di Montelungo, in zona cimitero. Protagonista un 80enne ternano in sella al proprio scooter 50: ne ha perso il controllo finendo a terra. È stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e condotto in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre ad occuparsi dei rilievi e della gestione del traffico sono gli agenti dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile della polizia Locale.

