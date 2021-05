Terni, pesca ed escursioni per bambini con disabilità

Dopo un lungo periodo in cui le attività all’aperto di gruppo e la socializzazione non sono sempre stati possibili, per i Centri dedicati a bambini con disabilità è ufficialmente iniziata la bella stagione, con tante attività da svolgere all’aperto.

‘A pesca con un nuovo amico’

Il primo appuntamento è stato quello promosso nell’ambito del progetto ‘A pesca con un nuovo amico’, primo trofeo di pesca a coppie promosso dalla Polisportiva Clt a cui hanno preso parte, guidati dagli esperti pescatori della sezione pesca del Circolo lavoratori Terni, bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo De Filis e i bambini dei Centri gestiti da CoopSociale Actl e CoopSociale Alba nell’ambito del bando del Comune di Terni finanziato dall’Fse – Inclusione sociale e lotta alla povertà. «L’obiettivo dell’attività – spiegano gli organizzatori – è stato quello di promuovere un’occasione concreta di inclusione tramite lo svolgimento di un’attiva ludico-sportiva integrata, per valorizzare fondamentali elementi del benessere individuale e sociale. Gioco e sport, infatti, sono occasioni di incontro con se stessi e con gli altri, di reciprocità, di amicizia, di condivisione di interessi ed esperienze: sono dei veri e propri fattori ambientali facilitanti la crescita individuale e sociale, e soprattutto, permettono la partecipazione a contesti di vita diversi da quelli abituali».

Le attività

L’appuntamento si è svolto al Garden Lake, in località San Faustino di Narni e ha visto la partecipazione di 12 bambini con i rispettivi educatori. «Una bella giornata all’aria aperta che rappresenta solo la prima uscita alla scoperta del territorio». Sono in fase di avvio, infatti, le attività del programma ‘Fuori centro – Alla scoperta del territorio’ che continuerà a vedere protagonisti i bambini e i ragazzi: prossimo appuntamento il 15 maggio con il Fantabattello sulle acque del lago di Piediluco, il 22 maggio con la visita naturalistica al parco de La Passeggiata e il 29 maggio con un’escursione alla Cascata delle Marmore. Le attività sono promosse in collaborazione con 165m-Servizi Turistici.