Petrucci pronto per il Mugello. Intanto dà lezioni di ternano

Danilo Petrucci è pronto per la nuova tappa del mondiale MotoGp al Mugello, pista che in passato – memorabile e storica la vittoria del 2019 – gli ha regalato tante soddisfazioni. In attesa di scendere in pista in terra toscana, il 30enne pilota si è divertito dando una breve ‘lezione’ sul dialetto ternano al portale motorbox.com. Il risultato è esilarante.

LA VITTORIA AL MUGELLO NEL 2019

La ‘lezione’

Gli intervistatori hanno chiesto a Petrucci di associare alcune espressioni a delle situazioni che si possono verificare. Ed ecco dunque che il 9 della Ktm ha dato delucidazioni su ‘A ciummellu’ («quando cadi alla prima curva», l’esempio di Petrux), ‘stai canatu’, ‘vedi de daje na chiusa o te svago li dendi’, ‘oh, non me non stessi a fa lu muffu’ e altro ancora. Tra il divertimento dello stesso centauro e soprattutto degli ascoltatori.