Terni piange Carlo Pacifici, imprenditore della meccanica

Confartigianato imprese Terni piange la prematura scomparsa di Carlo Pacifici, imprenditore nel settore della meccanica e storico dirigente dell’associazione. «Carlo viveva con grande passione ed attaccamento il suo impegno associativo – si legge in una nota – e mancheranno profondamente la sua determinazione, il suo ottimismo, mai venuto meno anche nei momenti più difficili, e la sua coinvolgente umanità. Come imprenditore e come presidente della rete Italtechnics Carlo ha sempre dimostrato capacità manageriale e acume nell’individuare, anche al di fuori dai confini nazionali, opportunità di sviluppo. La sua dedizione al lavoro, la sua ferma convinzione che solo facendo rete fra imprenditori e guardando lontano fosse possibile ambire a far crescere le piccole realtà imprenditoriali locali rappresentano la grande e preziosa eredità che Carlo Pacifici ci lascia e che sarà impegno dell’associazione portare avanti con forza e determinazione. Sentite condoglianze e un forte abbraccio vanno ai familiari ed alle persone a lui più care».

