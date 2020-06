Terni piange Monica, cuore rossoverde e ‘anima’ della Cosp

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Monica Gaetini, 59 anni, dipendente della Cosp Tecno Service, candidata alle ultime elezioni amministrative per il Partito Comunista e grande tifosa della Ternana. Lascia il figlio Edoardo, anche lui impegnato politicamente. Una donna da sempre attiva a livello sociale, sempre per fare del bene e sostenere gli altri e tutti coloro che ne avevano bisogno.

La Cosp: «Addio ad un pezzo di storia»

Questo il toccante ricordo dei colleghi e dei soci della Cosp Tecno Service: «Entrata 38 anni fa in cooperativa da ragazza appena diplomata, hai contribuito con il tuo sorriso, la tua tenacia, la tua professionalità a creare l’azienda di oggi. Tutti noi abbiamo discusso con te per il rispetto di una procedura, per una firma su un modulo ma era ciò che forticava il rapporto. Aspettavamo il lunedì per confrontarci sulla partita della Ternana, ci siamo commossi al ricordo della tua prima partita allo stadio poco più che bambina e ti immaginiamo anche oggi in mezzo a quella folla gridante e appassionata. Negli ultimi mesi hai affrontato l’ennesima sfida, hai lottato col sorriso senza mollare fino all’ultimo respiro. Che la terra ti sia lieve, cara Monica».