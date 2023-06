Terni, ex Onmi in mano a società di Catania: 18,7% ribasso e via libera da 600 mila euro

di S.F.

Il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Onmi nelle mani di una società di Catania, la Life srl. A Terni c’è l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per rimettere in sesto l’edificio su tre piani a ridosso del parco Rosselli: decisivo il ribasso offerto del 18,789% con importo complessivo di poco superiore ai 607 mila euro, Iva compresa.

Rimasti in tre

Il quadro economico dell’operazione è da 900 mila euro e rientra nell’ambito del Piano periferie. Al termine della procedura negoziata erano rimaste tre società in ballo per l’aggiudicazione: la Life, la Ventra Antonio srl di Melfi (già nota per l’appalto riguardante il parco Galigani di Cardeto) e la R.A. Costruzioni srl di Collepepe. Il progetto è per la rifunzionalizzazione del piano rialzato destinato ad asilo nido, l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche e completo rifacimento degli impianti tecnologici.