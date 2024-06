Terni, piazza Europa: arrivano Sierra, Ince e il rapper Bismark

Dalle 20.45 alle 21 opening act dj set Paco e Jelly, poi il concerto di Sierra, Ince e dalle 23 Gianni Bismark, rapper di Roma. Questo il programma stabilito per Amore@Terni Young, l’iniziativa dal quadro economico complessivo da 70 mila euro in piazza Europa in programma venerdì 18 giugno.

«L’intento è quello di coniugare l’azione di branding con lo stile di vita young appassionato alla movida ternana, in particolare strizzando l’occhio a quella estiva, di prossima partenza, magari con funzione di lancio e concentrata nel dedalo di locali, bistrot, trattorie», spiega l’assessore alla cultura Michela Bordoni. Dalle 18 alle 20.30 spazio invece a spettacoli di arte di strada. L’affidamento diretto per l’organizzazione è andato a favore della milanese Pirene srl, nata nel 1999 su input di Laura Frati Gucci.