Terni, piazza Europa: «Degrado, bivacchi e ratti: intervenire»

Vestiario, telo, bottiglie di birra, contenitori di plastica e cartone per cibo da asporto. Di tutto in definitiva. La segnalazione è del gruppo consigliare del M5S e riguarda in particolar modo piazza Europa, area dove a stretto saranno ospitati gli ambulanti del mercatino settimanale.

Il problema

«Le immagini sono eloquenti, proprio a ridosso di Palazzo Spada, in Piazza Europa, vi è una sorta di bivacco. Vestiario, un telo, vuoti di bottiglie di birra, contenitori di plastica e di cartone per cibo da asporto. Una situazione di degrado – puntualizzano i pentastellati – che è stata segnalata al nostro gruppo consigliare da cittadini che transitano quotidianamente e da operatori commerciali della zona. Segnalazioni che riguardano anche la parte opposta della piazza, a ridosso dei porticati. Noi chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire quanto prima sia sul versante sociale che del decoro. Innanzitutto occorre appurare se quel bivacco sia utilizzato o meno anche nelle ore notturne ed eventualmente mettere in campo soluzione alternative e dignitose. Una persona non può dormire a cielo aperto, in una delle piazze della città, tra i rifiuti. Occorre poi pulire e rimuovere i rifiuti che intasano anche le griglie delle essenze arbore presenti».

«Le fioriere? Ok, ma serve altro»

C’è anche altro: «Bene ha fatto nei giorni – prosegue il gruppo M5S – scorsi l’amministrazione comunale a far sollevare le quattro fioriere presenti e a far rimuovere i rifiuti accumulati, ma occorre fare molto di più. Nelle griglie e nei rifiuti sono stati segnalati anche ratti. Cogliamo l’occasione per ribadire quello che come Movimento Cinque Stelle diciamo da tempo, il decoro della città non arriva dalle ordinanze che peraltro rimangono inapplicate, né dalle enunciazioni di principio, né dal numero delle telecamere. Registriamo anche il totale fallimento dei regolamenti in materia. La cura della città è data anche da una buona rete sociale e di welfare. Finché ci saranno disperati che bivaccano o dormono in qualunque luogo, persino in una delle piazze principali di Terni non ci può essere decoro della città. Cogliamo l’occasione – terminano – per esprimere vicinanza agli operatori del centro cittadino che sentono parlare tutti i giorni di centro attrattivo, di marketing territoriale e che invece si scontrano con una realtà deprimente, spesso caratterizzata dall’abbandono e il degrado».