Terni, piazza Tacito presidiata per evitare feste e assembramenti

Prevenire è meglio che curare, recitava una vecchia pubblicità. Così, a distanza di pochi giorni dagli episodi di piazza Tacito – con festeggiamenti per la promozione in serie B della Ternana da parte di un nutrito gruppo di giovanissimi (VIDEO) e ‘l’imprevisto’ della bottiglia finita sulla testa di un anziano (LEGGI L’ARTICOLO) – il dispositivo di sicurezza voluto dal questore di Terni, Bruno Failla, ha previsto un presidio delle forze dell’ordine nella stessa piazza per mercoledì pomeriggio, in occasione del match interno fra i rossoverdi e Cavese. Polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza hanno raggiunto piazza Tacito dal primo pomeriggio per scongiurare eventuali assembramenti e feste post-partita. Meno probabili di sabato – quando l’adrenalina per l’agognata promozione era ‘a mille’ – ma comunque possibili, visto poi che ora vige la zona ‘arancione’ mentre nel weekend pasquale tutta Italia era in ‘rosso’.

