Terni, piazza Tacito: riecco gli storni

L’ultima volta si erano palesati lo scorso autunno e il guano aveva invaso marciapiedi e panchine, creando più di un disagio pratico ma pure ‘olfattivo’. La speranza era di non vederli tornare per un bel po’, invece gli storni – volatili migratori – in pieno luglio sono tornati di nuovo a popolare piazza Tacito ed in particolare gli alberi a ridosso di un ristorante e una pizzeria. Una situazione oggettivamente fastidiosa, che con l’estate rischia anche di ampliarsi sul piano igienico sanitario, e per la quale gli esercenti chiedono al Comune di attivarsi, visto che ad ottobre qualcosa – nel rispetto della salute degli animali – era stato fatto in accordo con una cooperativa.

